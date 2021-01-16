الطقس: أجواء غائمة وباردة والفرصة ضعيفة لسقوط أمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا وباردا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وهذه الليلة: يكون الجو باردا الى شديد البرودة، والفرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

فيما تتأثر البلاد تدريجيا بمنخفض جوي، لذا يكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائما جزئيا إلى غائم وباردا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار، خاصة فوق المناطق الشمالية، وتمتد خلال ساعات المساء والليل الى بقية المناطق، تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط زخات من البرد أحيانا، والرياح غربية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر مائجا.

ويستمر تأثير المنخفض جوي، لذا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ليصبح الجو، الاثنين المقبل، باردا الى شديد البرودة وغائما، وتسقط الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط زخات من البرد أحيانا، والرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر مائجا.

وتنبأت دائرة الأرصاد أن تتأثر البلاد تدريجيا بمنخفض جوي آخر، لذا يكون الجو، يوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى غائم وباردا الى شديد البرودة، وتسقط الأمطار، خاصة فوق المناطق الشمالية، وتمتد خلال ساعات المساء والليل الى بقية المناطق قد تكون غزيرة مصحوبة بعواصف، وتساقط زخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر مائجا.