التسجيل الإلكتروني متاح منذ الآن .. الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات

رام الله – الرأي:

أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، عن الجدول الزمني للانتخابات العامة 2021، في شقيها التشريعي والرئاسي، والتي تبدأ أولى مراحلها بعملية التسجيل في المراكز، وتنطلق صباح يوم 10 شباط ولغاية مساء يوم 14 شباط.

ودعا ناصر في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت، بمدينة رام الله، كافة الفصائل والمواطنين إلى المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية التي ستجريها اللجنة بكل شفافية ونزاهة.

كذلك أعلن ناصر، أن الفصائل الفلسطينية ستلتقي في العاصمة المصرية القاهرة بعد أسبوع، وذلك لحل المشاكل الفنية العالقة الخاصة بالانتخابات.

وأشار إلى أن عملية التسجيل للانتخابات الشهر المقبل ستكون للانتخابات التشريعية وأيضا الرئاسية.

وأوضح أن آخر موعد للتسجيل للانتخابات سيكون في 14 شباط، والذي يعد شرطا أساسيا للمشاركة في الانتخابات سواء كمرشح أو كناخب في الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وبين ان عملية التسجيل ستكون بشكل الكتروني، وهي متاحة منذ الآن على موقع لجنة الانتخابات المركزية، موضحا أن المقدسيين ممن يحملون هوية مقدسية ويقيمون في القدس هم مسجلون تلقائيا في سجل الناخبين.

وأضاف ناصر، أن النظام الانتخابي وفقا لقرار بقانون رقم (1) لعام 2007 وتعديلاته هو نظام التمثيل النسبي الكامل، بمعنى ان الوطن سيكون دائرة انتخابية واحدة والترشح يتم من خلال قوائم فقط، سواء كانت حزبية أو مستقلة، حيث يتيح القانون لأي مجموعة من المواطنين تشكيل قائمة مستقلة لخوض الانتخابات.

وأشار إلى اللجنة أنها ستقوم باتباع بروتوكولات وزارة الصحة بخصوص (كوفيد 19) في جميع مراحل العملية الانتخابية، لضمان سلامة المواطنين، والطواقم الانتخابية، داعيا جميع المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية لاختيار من يمثلهم.

وفيما يلي الجدول الزمني الذي أعلنته لجنة الانتخابات:

أولا: الانتخابات التشريعية:

_ تسجيل الناخبين من صباح يوم 10 شباط ولمدة 5 أيام

_ نشر سجل الناخبين الابتدائي من صباح يوم 1 آذار ولمدة ثلاثة أيام.

_ فتح باب الترشح من صباح يوم 20 آذار ولمدة 12 يوم

_ إعلان النتائج الأولية يوم 23 أيار.

ثانيا: الانتخابات الرئاسية:

_ فتح باب الترشح من صباح يوم 6 حزيران ولمدة 12 يوم.

_ بدء الدعاية الانتخابية من صباح يوم 9 تموز ولمدة 21 يوم.

_ الاقتراع المسبق لقوى الأمن يوم 29 تموز.

_ الاقتراع يوم 31 تموز.

_ إعلان النتائج الأولية يوم 1 أب.