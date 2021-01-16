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13 وفاة و427 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة وغزة

16 كانون ثاني / يناير 2021 01:39

رام الله – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله اليوم السبت، عن تسجيل 13 وفاة، و427 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و847 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت في التقرير الوبائي اليومي، أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة في الضفة الغربية "طولكرم 1، قلقيلية 2، الخليل 1، نابلس 2، رام الله 2، جنين 1"، و4 وفيات في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس  (13)، طوباس (7)، سلفيت (13)، طولكرم (16)، قلقيلية (7)، أريحا والأغوار (2)، الخليل (18)، رام الله والبيرة (28)، نابلس (20)، جنين (11)، بيت لحم (8)"، قطاع غزة (284) .

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس (55)، سلفيت (8)، طولكرم (49)، أريحا والأغوار (8)، الخليل (70)، رام الله والبيرة (63)، نابلس (63)، جنين (49)، بيت لحم (77)"، قطاع غزة (405).

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.3%، ونسبة الوفيات  1.1% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، بينت الصحة أن هناك 87 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 21 موصولون بأجهزة التنفس  الاصطناعي.

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