وكالة الرأي الفلسطينية التسجيل الإلكتروني متاح منذ الآن .. الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" و "نقابة العلاج الطبيعي" تبحثان سبل التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يطلق النار صوب أراضي المزارعين شرق خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" بين أسرى سجن "ريمون" وكالة الرأي الفلسطينية هيئة الأسرى تحذر من خطورة الوضع الصحي للأسير مصاب بالسرطان وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 4 حالات وفاة و284 إصابة جديدة بـ"كورونا" بغزة وكالة الرأي الفلسطينية نحو 2 مليون و18 ألف وفاة بـ"كورونا" عالمياً وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء غائمة وباردة والفرصة ضعيفة لسقوط أمطار وكالة الرأي الفلسطينية رجل لا يفعل أي شيء ولكنه يحصل على راتب كبير وكالة الرأي الفلسطينية افتتاح معبد "إيزيس" بعد 150 عاما من اكتشافه
أخبار » الأخبار الفلسطينية

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في يطا جنوب الخليل

16 كانون ثاني / يناير 2021 02:06

الخليل – الرأي:

هاجم مستوطنون، اليوم السبت، منازل المواطنين ومساكنهم، في مسافر يطا جنوب الخليل، بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر محلية إن مستوطني "كرمئيل وماعون وافيجال" المقامة على أراضي المواطنين جنوب الخليل، هاجموا منازل المواطنين ومساكنهم، واعتدوا على رعاة الماشية والمزارعين من عائلتي الجبارين والنجار، في خربتي شعب البطم وتوينين، وشتموهم بألفاظ نابية، حيث تصدى لهم الأهالي، وأجبروهم على المغادرة.

وناشد العمور، الجهات الحقوقية والدولية بالتدخل لوضع حد لممارسات المستوطنين، الذين يحاولون إرغام المواطنين على الرحيل من مساكنهم وأراضيهم، بهدف الاستيلاء لصالح توسيع المستوطنات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"منتدى الإعلاميين" يشيد بمسيرة "أمواج" وإنجازات المجلس الأعلى للرياضة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟