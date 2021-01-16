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الاحتلال يعترف بمحاولة القسام اختراق منظومة السفن الحربية

16 كانون ثاني / يناير 2021 03:39

أحد سفن الاحتلال الحربية قبالة قطاع غزة
أحد سفن الاحتلال الحربية قبالة قطاع غزة

فلسطين المحتلة - الرأي

اعترف الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، بمحاولة كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اختراق منظومة عمل السفن الحربية التابعة له.

وذكرت القناة الـ12 العبرية أن حركة حماس يقظة لما يدور حولها وستحاول مهاجمة القوات الإسرائيلية في المواجهة المقبلة ليس فقط عسكرياً.

وقالت: "ستحاول ضرب المنظومات العسكرية إلكترونياً على غرار ما حصل في الحرب الأخيرة"، مبينة أن القسام حاولت اختراق منظومة عمل السفن الحربية المتواجدة قبالة ساحل قطاع غزة.

وأضافت "منذ ذلك الحين تحاول حماس تطوير قدراتها إلا أن سلاح البحرية تطور هو الآخر".

ترجمة | صفا

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