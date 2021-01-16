وفاة نزيل في أحد سجون الشرطة في بيت لحم

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت الشرطة في رام الله اليوم السبت، وفاة نزيل (32 عاماً) في مركز تأهيل داخل بيت لحم، بعد نقله للعلاج في مستشفى الحسين في المدينة.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إنه تم نقل الموقوف ليلة أمس للعلاج وأثناء خروجه تعرض لحالة إغماء وتم على الفور إعادته إلى قسم الطوارئ، في محاولة لإنعاشه من قبل الأطباء.

وبين "أزريقات" في تصريحات صحفية أنه جرى تحويله بعد ذلك إلى مستشفى الجمعية العربية، وهناك أجريت له عملية قسطرة، واليوم أعلن الاطباء عن وفاته.

وذكر أن النيابة العامة والشرطة باشرتا إجراءات التحقيق، فيما قررت النيابة التحفظ على الجثمان وإحالته لمعهد الطب العدلي للتشريح .