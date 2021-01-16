دعوات لإنقاذ الطفل المريض "البشيتي" من سجون الاحتلال

فلسطين المحتلة - الرأي

بدأت حملة للمطالبة بإنقاذ الطفل عبد الرحمن البشيتي، المعتقل في سجون الاحتلال منذ أسبوعين، ويخضع لتحقيقات في الزنازين رغم وضعه الصحي حيث يعاني من مرض السكري.

وطالبت الحملة هيئات حقوق الإنسان المحلية والدولية بالتدخل العاجل من خلال الضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج العاجل عن عبد الرحمن.

ودعت الصحافة المحلية والدولية إلى تناول تلك القضية الإنسانية وتغطيتها بالشكل المهني الذي يضمن نشرها بشكل واسع حول العالم، محملة الاحتلال المسؤولية عن حياته.

يذكر أنه جرى اعتقال "البشيتي" في الرابع الشهر الجاري، عقب اقتحام قوات كبيرة من الاحتلال مدججة بالسلاح منزله فجراً، وارعبت من فيه.