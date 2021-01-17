منخفض جوي شديد البرودة وأمطار غزيرة

رام الله - الرأي:

أفادت دائرة الأرصاد الجوية، بأن البلاد تتأثر تدريجياً بمنخفض جوي، ويكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشمالية وتمتد خلال ساعات المساء والليل الى بقية المناطق تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط زخات من البرد أحياناً، والرياح غربية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر مائجاً.

وفي الليل، يكون الجو شديد البرودة في معظم المناطق، وتسقط الأمطار فوق معظم المناطق، وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط زخات من البرد أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحياناً، والبحر مائجاً.

ويوم غد الاثنين، يستمر تأثير المنخفض جوي على البلاد، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ليصبح الجو بارداً الى شديد البرودة وغائماً وتسقط الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة، ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد أحيانا، والرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر مائجاً.

والثلاثاء المقبل، تتأثر البلاد تدريجيا بمنخفض جوي آخر، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، وباردا الى شديد البرودة، وتسقط الأمطار خاصة فوق المناطق الشمالية، وتمتد خلال ساعات المساء والليل الى بقية المناطق، وتكون غزيرة مصحوبة بعواصف، وتساقط زخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائجاً.

ويوم الأربعاء المقبل، يستمر تأثير المنخفض جوي على البلاد، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو شديد البرودة، خاصة فوق المرتفعات الجبلية وغائماً، وتسقط الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط زخات من البرد أحياناً، ويحتمل سقوط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر مائجا.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، ومن خطر التزحلق على الطرقات، كذلل من تدني مدى الرؤيا الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة.