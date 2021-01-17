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س وج..ما هى طرق السيطرة على ارتفاع الكوليسترول عند الأطفال؟

17 كانون ثاني / يناير 2021 08:52

س وج..ما هى طرق السيطرة على ارتفاع الكوليسترول عند الأطفال؟
س وج..ما هى طرق السيطرة على ارتفاع الكوليسترول عند الأطفال؟

يعتقد الكثير منا أن ارتفاع الكوليسترول هو مشكلة مرتبطة بتقدم العمر وأنه يمثل خطرا صحيا على البالغين فقط، ولكن علميا، مخاطر ارتفاع الكوليسترول يمكن أن تبدأ في مرحلة الطفولة، ووفقا لتقرير لموقع time now news ، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إلى تراكم الترسبات في الشرايين وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، و يساعد فهم الكوليسترول في مرحلة الطفولة واتخاذ أسلوب حياة بسيط وخيارات غذائية في منع المخاطر الصحية الخطيرة في مستقبل طفلك.

س: ما هو الكوليسترول وكيف يؤثر على الأطفال؟
ج: البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة (LDL): تنتج بشكل أساسي في الكبد، يمكن أن تترسب الكوليسترول الزائد في جدران الأوعية الدموية.

البروتينات الدهنية عالية الكثافة (HDL): يزيل الكوليسترول الضار من مجرى الدم ويشار إليه أحيانًا بالكوليسترول "الجيد".

البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة جدا (VLDL): تنتج في الكبد وتُنقل في مجرى الدم لنقل الكوليسترول إلى الأعضاء.

الدهون الثلاثية: أحماض دهنية أو نوع من الدهون، إنها أكثر أنواع الدهون شيوعًا في جسمك تأتي من الأطعمة، وخاصة الزبدة والزيوت والدهون الأخرى التي تتناولها، إذا تناول المرء سعرات حرارية أكثر من الحروق بانتظام، خاصةً من الأطعمة عالية الكربوهيدرات، فقد يكون لدى هذا الشخص نسبة عالية من الدهون الثلاثية.



س: ما مقدار الكوليسترول في الدم أكثر من اللازم؟
ج: يؤدي الكوليسترول وظيفة مهمة في أجسامنا، وليس كل ارتفاع الكوليسترول سيئا في الواقع ، نريد أن يكون كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة، أو الكوليسترول "الصحي" مرتفعًا (أفضل من 45 مجم / ديسيلتر)، لكن قيم الكوليسترول الأخرى الكوليسترول الكلي ، والبروتين الدهني منخفض الكثافة والكولسترول والدهون الثلاثية، يجب أن تظل أقل من عتبات معينة ، بقدر ما يمكنك الاحتفاظ بها،  يقول الخبراء أن الكوليسترول الكلي أقل من 170 مجم  ديسيلتر ، والكوليسترول الضار أقل من 110 مجم  ديسيلتر ، والدهون الثلاثية أقل من 90 مجم / ديسيلتر هي الأفضل.


س: من هم الأطفال المعرضون للخطر؟
ج: الأطفال الذين لديهم تاريخ عائلي من ارتفاع الكوليسترول.

- الأطفال المصابون بأمراض القلب المبكرة.

- الأطفال الذين يعانون من كبار السن في سلالة الدم يعانون من ارتفاع الكوليسترول.

- أطفال من عائلات لديها تاريخ من الإصابة بنوبة قلبية، قبل سن 55 للرجل أو قبل سن 65 للمرأة.

- الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

 


س: ما الذي يسبب ارتفاع الكوليسترول عند الأطفال؟
ج: عوامل وراثية.

- سوء التغذية، كثيف السعرات الحرارية.

- عدم ممارسة الرياضة.

- بداية مرض القلب.

س: ما هى طرق علاج مشكلة ارتفاع الكوليسترول عند الأطفال؟ 

ج: فقدان الوزن

- أكل الأطعمة الصحية.

- تمرن أكثر.

- التغييرات في النظام الغذائي.

- زيادة النشاط البدني.

- تحرك قدر الإمكان، العب ألعابًا تتضمن نشاطا بدنيا عاليا.

- عدم التراخي على الأرائك لمشاهدة التلفزيون هو أمر غير مقبول على الإطلاق.

- تقليل وقت تعرض الشاشة الإلكترونية (أمام أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفزيون).

- قلل مقدار الوقت الذي تقضيه على الهواتف.

- اختبر بانتظام واستشر الطبيب.

 

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