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تستمر حتى الثلاثاء

مناورات عسكرية لجيش الاحتلال في غلاف غزة

17 كانون ثاني / يناير 2021 08:59

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

يجري جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد مناورات عسكرية في مناطق بغلاف غزة تستمر حتى الثلاثاء المقبل.

وقال ناطق باسم الجيش، إن المناورات ستجرى في مدينتي عسقلان وأوفاكيم ومحيطهما، وسيلاحظ وجود حركة لآليات وطائرات ويسمع انفجارات.

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