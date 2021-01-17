مناورات عسكرية لجيش الاحتلال في غلاف غزة

القدس المحتلة - الرأي

يجري جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد مناورات عسكرية في مناطق بغلاف غزة تستمر حتى الثلاثاء المقبل.

وقال ناطق باسم الجيش، إن المناورات ستجرى في مدينتي عسقلان وأوفاكيم ومحيطهما، وسيلاحظ وجود حركة لآليات وطائرات ويسمع انفجارات.