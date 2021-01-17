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آيسلندا تستعيد اتزانها في مونديال اليد بفوز كبير على الجزائر

17 كانون ثاني / يناير 2021 09:09

آيسلندا تستعيد اتزانها في مونديال اليد بفوز كبير على الجزائر
آيسلندا تستعيد اتزانها في مونديال اليد بفوز كبير على الجزائر

استعاد المنتخب الآيسلندي لكرة اليد اتزانه في بطولة العالم الـ27 وحقق فوزا كبيرا 39/ 24 على نظيره الجزائري، اليوم السبت، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة بالدور الأول للبطولة، التي تستضيفها مصر حاليا.

وعزز المنتخب الآيسلندي فرصه في التأهل للدور الثاني بالفوز في مباراة اليوم وتعويض سقوطه المفاجئ أمام البرتغال في الجولة الأولى من مباريات المجموعة.

وبهذا يشتعل الصراع في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة بين منتخبات آيسلندا والجزائر والمغرب على بطاقتي التأهل الثانية والثالثة من هذه المجموعة إلى الدور الرئيسي بعدما حجز المنتخب البرتغالي بطاقة التأهل الأولى من هذه المجموعة.

وأنهى المنتخب الآيسلندي الشوط الأول في مباراة اليوم لصالحه بنتيجة كبيرة 22/ 10 ليحسم المباراة بشكل كبير في شوطها الأول قبل أن يواصل استغلال فارق الخبرة لاستكمال انتصاره في الشوط الثاني رغم تحسن مستوى المنتخب الجزائري في الشوط الثاني بعد معالجة بعض الأخطاء الدفاعية التي ارتكبها الفريق في الشوط الأول.

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