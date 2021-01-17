6 وفيات و212 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 6 حالات وفاة و212 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1770 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 360 حالة من المصابين بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 47791 إصابة بينها 6414 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 40893 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 484 حالة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 173 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 90.