"مباحث التموين" تُحرر 32 محضر ضبط وإتلاف لتجار مُخالفين

غزة- الرأي

حررت شرطة مباحث التموين في المباحث العامة، 32 محضر ضبط وإتلاف لعدد من المحلات التجارية، بعد ضبط سلع منتهية الصلاحية لديهم ومنتجات أخرى تالفة.

وبين المقدم أحمد قنيطة مدير دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة، أنه تم تحرير المحاضر السابقة خلال الأسبوع الماضي، بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد الوطني (دائرة حماية المستهلك).

ونوّه المقدم قنيطة إلى أن الدائرة أجرت حملة تفتيشية خلال الساعات الماضية على جميع المولات الكبيرة في القطاع للتأكد من عمل هذه الأماكن بإجراءات السلامة والوقاية.

ولفت إلى أنه يجري تحويل أصحاب الأماكن غير الملتزمة بمعايير الصحة العامة، والتي سجل بحقهم محاضر ضبط لوزارة الاقتصاد الوطني لتسوية أوضاعهم.

وفي سياق متصل؛ أوقفت مباحث التموين، مصنعاً لإنتاج الحلويات عن العمل بمحافظة غزة، لعدم التزامه بمعايير الصحة العامة المعمول بها، بالإضافة لعدم الالتزام بإخطار سابق صدر بحقه.