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مستشفى النصر تستعرض حالة طفل مصاب بالتهاب الدماغ الفيروسي بالكورونا

17 كانون ثاني / يناير 2021 10:51

مستشفى النصر تستعرض حالة طفل مصاب بالتهاب الدماغ الفيروسي بالكورونا
مستشفى النصر تستعرض حالة طفل مصاب بالتهاب الدماغ الفيروسي بالكورونا

غزة- الرأي

عقدت اللجنة العلمية بمستشفى النصر للأطفال محاضرة علمية لبرنامج البورد الفلسطيني لطب الاطفال، استعرضت فيها الدكتورة رولا طبيل وبإشراف الدكتور ماجد عوض الله استشاري الأطفال بعرض حالة لطفل يبلغ من العمر(5) سنوات أدخل إلى المستشفى بأعراض ارتفاع حرارة وتشنج، حث تم تشخيص الحالة من خلال عمل تصوير رنين مغناطيسي على أنها التهاب الدماغ الفيروسي، وأظهرت تحاليل كورونا أن الطفل يعاني من المرض ومصاب COVID-19 Positive.
وأوضحت د. طبيل خلال المحاضرة العلاقة بين الإصابة بالتهاب كورونا والتهاب الدماغ الفيروسي.
وكانت المحاضرة بحضور مدير المستشفى د.مصطفى الكحلوت والدكتور إسماعيل ياسين المدير الطبي ورؤساء الأقسام الطبية وأعضاء اللجنة العلمية وأطباء البورد والامتياز.

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