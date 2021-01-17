14 وفاة و366 إصابة جديدة بكورونا بالضفة والقدس

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله تسجيل 14 حالة وفاة و366 إصابة جديدة بفيروس كورونا و502 حالات تعافٍ بالضفة الغربية والقدس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل 12 حالة وفاة بالضفة الغربية، وهي كالتالي: "بيت لحم 1، طولكرم 1 ، قلقيلية 2، جنين 3، رام الله 4، الخليل 1"، وحالتي وفاة بالقدس.

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس (22)، بيت لحم (35)، نابلس (47)، طولكرم (25)، سلفيت (17)، ضواحي القدس (8)، قلقيلية (8)، أريحا والأغوار (3)، جنين (20)، رام الله والبيرة (37)، الخليل (28)"، مدينة القدس (116).

وذكرت الوزارة، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: " طوباس (27)، بيت لحم (41)، طولكرم (29)، سلفيت (19)، قلقيلية (23)، أريحا والأغوار (9)، جنين (21)، رام الله والبيرة (75)، الخليل (32)"، مدينة القدس (226).

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 84 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 21 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.