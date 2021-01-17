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تعليم خان يونس ينفذ مسابقة أفضل صف افتراضي

17 كانون ثاني / يناير 2021 01:06

تعليم خان يونس ينفذ مسابقة أفضل صف افتراضي
تعليم خان يونس ينفذ مسابقة أفضل صف افتراضي

خان يونس- الرأي

نفذت مديرية التربية والتعليم بخان يونس يومي الجمعة والسبت الماضيين، مقابلات للمرشحين لمسابقة أفضل صف افتراضي على برنامج الزووم Zoom.

جاء ذلك، بحضور محمود المصري رئيس قسم الإشراف التربوي المكلف، و  احمد الفرا مسؤول التعليم الالكتروني بخان يونس، و شادي أبو عزيز رئيس قسم التقنيات، وسماه الفرا، و لبنى أبو عودة، وعدد من مديري المدارس ومنسقي الصفوف الافتراضية في المدارس.
وأوضح الفرا، أن هذه المسابقة تشجع المعلمين الناشطين على الفصول الافتراضية، واستنهاض هممهم لتقديم أفضل الأعمال.
هذا وعرض كل مشترك محتويات الصف الافتراضي مباشرة خلال 7 دقائق فقط، وذلك ضمن التعليمات التالية: تنظيم وتبويب المحتوى التعليمي في الصف الافتراضي، ونسبة الطلاب المنتسبين للصف الافتراضي، وعدد الفيديوهات التعليمية من إعداد المعلم، وعدد الفيديوهات المشاركة من روافد أو مصادر أخرى، وعدد الألعاب التربوية، وعدد الاختبارات الالكترونية، وعدد لقاءات الزووم أو الميت مع الطلبة، وتفاعل الطلبة والمعلم في الصف.

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