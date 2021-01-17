تعليم خان يونس يعقد درساً توضيحياً لتكنولوجيا ثاني عشر

خان يونس- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم بخان يونس، درساً توضيحيًا إلكترونيًا باستراتيجية الفصول المنعكسة لمبحث التكنولوجيا للصف الثاني عشر علوم إنسانية بعنوان النموذج المرجعي OSI طبقة ربط البيانات، وذلك عبر تقنية Google meet>

وذلك بحضور: أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، ود. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، وأ. محمود المصري رئيس قسم الإشراف التربوي المكلف، وأ. أحمد الفرا مشرف مبحث التكنولوجيا وأ. حنان نصار مشرفة مبحث التربية الإسلامية، ولفيف من معلمي ومعلمات مبحث التكنولوجيا والمباحث الأخرى، ونفذت الدرس المعلمة تحرير أبو شمالة من مدرسة جرار القدوة الثانوية بنات

وافتتح الدرس مدير التعليم بكلمة شكر فيها قسم الإشراف التربوي ومدير الدائرة الفنية والمشرف أ. احمد الفرا، وأكد على ضرورة استثمار يومي الجمعة والسبت لتنفيذ مثل هذه الدروس وحثَّ الحضور على متابعة الدروس الإلكترونية عن بعد؛ لتناقل الخبرات

وبدوره أثنى د. رمضان على جهود إدارة المدرسة أ. إنعام صيام وأداء المعلمين ومبادرتهم لتنفيذ الدروس الإلكترونية

وبدأ الدرس بالترحيب وتسجيل الحضور للطلبة والمعلمين وتخلله العديد من الأنشطة والفعاليات ومنها تركيب لعبة Puzzle للنموذج المرجعيOSI، كما ونفذت الطالبات خطوات كيفية الحصول على Mac address لجهاز الحاسوب، الهاتف النقال بنظام Android عمليًا بمشاركة الشاشات عن بعد، وتم تنفيذ مسابقة منهجية إلكترونية بواسطة تطبيق Kahoot وتكريم الطالبات الفائزات بالأوسمة 《الذهبي والفضي والبرونزي》 وإرفاقها على الصف الافتراضي، بالإضافة إلى تكريم الحضور طلبة ومعلمين بشهادات تقدير.

هذا وأشاد الحضور بأداء المعلمة، وبالجهود المتميزة التي يبذلها مشرف مبحث التكنولوجيا أ. أحمد الفرا لتقديم الأفضل والمتابعة المستمرة.

