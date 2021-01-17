المالية: صرف "حقوق الغير" غدًا الاثنين

غزة- الرأي

أعلنت وزارة المالية في غزة عن صرف حقوق الغير -مدني وعسكري غدا الاثنين عبر كافة فروع بنك البريد.

وقالت الوزارة، إن الصرف سيكون وفق الترتيبات في بنك البريد وإجراءات الوقاية والسلامة للحد من انتشار وباء كورونا.