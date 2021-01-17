المالية: صرف "حقوق الغير" غدًا الاثنين

أعلنت وزارة المالية في غزة عن صرف حقوق الغير -مدني وعسكري غدا الاثنين عبر كافة فروع بنك البريد.
وقالت الوزارة، إن الصرف سيكون وفق الترتيبات في بنك البريد وإجراءات الوقاية والسلامة للحد من انتشار وباء كورونا.
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17 كانون ثاني / يناير 2021 01:33
غزة- الرأي
أعلنت وزارة المالية في غزة عن صرف حقوق الغير -مدني وعسكري غدا الاثنين عبر كافة فروع بنك البريد.
وقالت الوزارة، إن الصرف سيكون وفق الترتيبات في بنك البريد وإجراءات الوقاية والسلامة للحد من انتشار وباء كورونا.
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