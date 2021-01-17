وكالة الرأي الفلسطينية عياش للرأي: السلطات المصرية تفرج عن الصياد ياسر الزعزوع وكالة الرأي الفلسطينية "إصلاح وتأهيل" الشمال يستضيف محـاكمات سريعة لموقوفين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل مقدسيا وزوجته من القدس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بإزالة مدرسة ومسجد جنوب الخليل وكالة الرأي الفلسطينية الحركة الأسيرة: ندعم خطوات المصالحة الوطنية وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تناقش "خطة الوزارة لتطوير قطاع الزيتون" وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تتابع عملية فقس الصيصان في شمال القطاع وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تنظم جولة ميدانية على مزارعي الدفيئات بالمحافظة الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تناقش قضايا المواطنين مع وفدٍ من التشريعي وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف "حقوق الغير" غدًا الاثنين
أخبار » عربي ودولي

عباس يطلع رئيسي المخابرات المصرية والأردنية على تطورات المصالحة

17 كانون ثاني / يناير 2021 07:27

عباس يطلع رئيسي المخابرات المصرية والأردنية على تطورات المصالحة
عباس يطلع رئيسي المخابرات المصرية والأردنية على تطورات المصالحة

الضفة المحتلة-الرأي:

استقبل رئيس السلطة محمود عباس، يوم الأحد، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل، ورئيس جهاز المخابرات العامة الأردنية اللواء أحمد حسني، والوفدين المرافقين لهما، بحضور رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.

وأطلع عباس الوفدين على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وتحديدًا ملف المصالحة الوطنية، وإصدار المرسوم المتعلق بتحديد موعد الانتخابات العامة.

وفي هذا السياق، شكر الرئيس عباس الجهود الكبيرة التي بذلتها جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبد الله الثاني، من أجل إنجاز ملف المصالحة الوطنية.

كما تم التباحث، خلال اللقاء، في العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، والتنسيق الدائم، وتطورات الملف السياسي.

من جهتهما، نقل رئيسا جهازا المخابرات العامة المصرية والأردنية، تحيات الرئيس السيسي والعاهل الأردني إلى الرئيس محمود عباس، ورحبا بإصدار الرئيس المرسوم الرئاسي المتعلق بتحديد موعد الانتخابات العامة، وأكدا دعم بلديهما الثابت والدائم للقضية الفلسطينية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"منتدى الإعلاميين" يشيد بمسيرة "أمواج" وإنجازات المجلس الأعلى للرياضة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟