الطقس: أجواء باردة وسقوط أمطار فوق معظم المناطق

غزة – الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ليصبح الجو، اليوم الاثنين، باردا الى شديد البرودة، وغائما، وتسقط الأمطار فوق معظم المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط زخات من البرد أحيانا، والرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر مائجا.

هذه الليلة: يكون الجو شديد البرودة في معظم المناطق، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق ،والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر مائجا.

وتنبأت أن تتأثر البلاد يوم غدٍ الثلاثاء، بمنخفض جوي آخر، مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة اعتبارا من ساعات الظهيرة، لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً الى شديد البرودة وعاصفا، وتسقط الأمطار فوق المناطق الشمالية وتمتد خلال ساعات المساء والليل الى بقية المناطق تكون غزيرة مصحوبة بعواصف وتساقط زخات من البرد أحيانا والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر مائجا.

ويستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ليصبح الجو شديد البرودة، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط الأمطار فوق معظم المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد أحيانا، ويحتمل سقوط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية حتى ساعات الظهيرة، وخلال ساعات المساء تضعف فرصة الهطول، ويبدأ المنخفض الجوي بالانحسار والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر مائجا.

ويكون الجو، الخميس المقبل، صافيا بوجه عام و شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.