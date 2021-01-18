الاحتلال يشن غارات جنوب القطاع بزعم إطلاق صاروخين

غزة – الرأي:

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، صباح اليوم الاثنين، بعدد من الصواريخ مواقع وأرض زراعية شرق مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن طائرات الاحتلال قصفت بصاروخين موقعا شرق مدينة رفح، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه، إضافة إلى قصف أرض زراعية شرق المدينة.

كذلك قصف طيران الاحتلال موقع شرق مدينة خان يونس، ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين المجاورة.

وزعم جيش الاحتلال أن القصف جاء رداً على إطلاق قذائف صاروخية من غزة، سقطت في منطقة الشاطئ بالقرب من مدينة ‎أسدود.