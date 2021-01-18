الصحة: نحو (106) وفد طبي زاروا قطاع غزة خلال العام 2020

غزة-الرأي

بينت وزارة الصحة الفلسطينية إن العام 2020 شهد استقبال نحو (106) وفداً طبياً من مختلف التخصصات الطبية من أورام وجراحة عظام وكلى وطوارئ وغيرها.

وأشارت الوزارة خلال تقريرها السنوي الصادر عن وحدة نظم المعلومات، إلى أنه وعلى الرغم من جائحة كورونا الحالية، وما شهدته من انخفاض أعداد الوفود الطبية، إلا أن هذه الوفود أسهمت وبالشراكة مع الطاقم الطبي المحلي في إجراء العديد من العمليات الجراحية الدقيقة والنوعية.

وأوضحت الوزارة أن من بين أبرز الوفود التي وصلت إلى قطاع غزة خلال عام 2020، وفد طبي أمريكي متخصص بجراحة الأعصاب، إلى جانب وفد طبي ألماني متخصص في ذات المجال حيث أجرى 7 عمليات جراحية معقدة.

كما شهد العام 2020 استقبال الوفد النرويجي المتخصص في الكسور المعقدة في مجمع ناصر الطبي، إلى جانب استقبال وفد طبي ألماني متخصص في جراحة الوجه والفكين والتجميل من قبل مجمع الشفاء الطبي، بالإضافة إلى عشرات الوفود الطبية والجراحية المتخصصة.

وعلى صعيد الوفود العربية والفلسطينية، شهد ذات العام استقبال الوفد الطبي الأردني المتخصص في زراعة الكلى حيث تم زراعة 4 حالات كلى، إلى جانب وفد أطباء العرب الفلسطينيين من أراضي (48) لإجراء عمليات في عدة تخصصات جراحية في كل من مجمع ناصر ومجمع الشفاء الطبي، إلى جانب وفود متخصصة في الصحة النفسية.

وإلى جانب اسهام الوفود الطبية في إجراء العمليات الجراحية المعقدة، فإنها أسهمت أيضاً وعلى مدار سنوات في نقل العديد من الخبرات إلى الطواقم الطبية المحلية وتطوير الخدمات الصحية في قطاع غزة ما أسهم بدوره في خفض التحويلات إلى خارج القطاع وتوفير عناء السفر على المواطنين.

