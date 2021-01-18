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مدرسة بالوسطى تنفذ حصص توجيه جمعي ضمن مبادرة استهتارك يقتل أحبابك

18 كانون ثاني / يناير 2021 10:18

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غزة-الرأي

 نفذت مدرسة مساعد بن عبد الله الأساسية المشتركة بمديرية التربية والتعليم بالوسطى عدد من حصص التوجيه الجمعي  بهدف رفع الوعي لدى الطلبة بأهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية للحماية من جائحة كورونا، وذلك ضمن مبادرة استهتارك سيقتل أحبابك، خاصة بعد قرار وزارة التربية والتعليم باستئناف التعليم الوجاهي للصفوف من الأول حتى السادس .

بدورها ،أكدت مديرة المدرسة عائشة يونس على أهمية التوجيه الجمعي وغيرها من الأنشطة والفعاليات التي تنظمها مدرسة مساعد العازمي وخاصة حصص التوجيه الجمعي والتي تهدف إلى رفع الوعي الصحي لطلبة المدرسة وتعريفهم بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية.

 وشكرت يونس المرشدة التربوية أسماء أبو شعبان لجهودها في تنفيذ حصص التوجيه الجمعي ضمن مبادرة استهتارك سيقتل أحبابك التي تشتمل على العديد من الأنشطة.

من جهتها ، بينت  المرشدة التربوية أسماء أبو شعبان أن حصص التوجيه الجمعي تهدف لتوعية الطلبة حول فيروس كورونا وفوائد الالتزام بالتعليمات الصحية وعواقب الاستهتار، وذلك باستخدام أسلوب المناظرة بين فريقي الملتزمين والمستهترين.

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