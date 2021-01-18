الصحة بغزة.. جوانب تطويرية وإنجازات رغم ضعف ومحدودية الإمكانيات

غزة- الرأي

سعت وزارة الصحة في قطاع غزة على مدار 14 عام من الحصار الإسرائيلي ومنعها من الحصول على كافة حقوقها من نظيرتها في رام الله إلى تحقيق إنجازات في مختلف المجلات والقطاعات.

فعلي صعيد قطاع الهندسة والصيانة في وزارة الصحة قال مديرها المهندس بسام الحمادين إن وزارته نفذت مشاريع تطويرية في المرافق الصحية بقيمة نحو (52) مليون دولار خلال العام 2020.

وأوضح الحمادين إن وزارة الصحة تسعى لتطوير الخدمات الصحية بما يتناسب مع حجم الخدمة المقدمة، وتعزيز القدرات الصحية مشيرا أن خدمات الولادة حظيت باهتمام ورعاية كبيرة، حيث قامت الوزارة باستكمال مشروع مبنى الولادة بمجمع الشفاء الطبي بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية بتكلفة (4) مليون دولار، فيما بلغت تكلفة مشروع إعادة تأهيل قسم الولادة في مستشفى الهلال الاماراتي (15) ألف دولار.

وذكر المهندس الحمادين أنه تم استكمال مشروع الطاقة الشمسية لمستشفى الولادة بمجمع الشفاء الطبي بقيمة (90) ألف دولار، فيما بلغ قيمة استكمال مشروع الطاقة الشمسية بمستشفى الولادة في مستشفى شهداء الأقصى بتكلفة (130) ألف دولار.

وثمن المهندس الحمادين الداعمين من شركاء العمل الصحي والذين أسهموا في تطوير المرافق الصحية، وأهل الخير الذين كان لهم دور بارز في تقديم الدعم للمشاريع التي تنفذها وزارة الصحة.

49 ألف عملية جراحية خلال العام 2020

وعلى صعيد إجاء العمليات الجراحية قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن كوادرها الجراحية في مستشفيات قطاع غزة تمكنت من إجراء أكثر من 49 ألف عملية جراحية خلال العام 2020 في مستشفيات قطاع غزة، من بينها 2770 عملية ذات مهارة عالية.

وذكر تقرير صادر عن دائرة العمليات والعيادات الخارجية بالإدارة العامة للمستشفيات في الوزارة، أن العمليات الطارئة بلغت 18911 عملية جراحية من مجمل العمليات، فيما بلغت أعداد العمليات المجدولة 21911.

كما أشار التقرير إلى أن عدد العمليات الكبرى بلغت نحو 14 ألف عملية جراحية، في حين بلغت عدد العمليات المتوسطة نحو 10569 عملية، وبلغ عدد العمليات الصغرى 13633 عملية جراحية.

وبلغ عدد العمليات القيصرية وفقاً للتقرير نحو 8188 عملية جراحية.

كما لفت التقرير إلى أن مشافي القطاع تميزت خلال العام 2020 بإضافة وتحديث خدمات جراحية مميزة مثل جراحة قلب الأطفال وجراحة ترميم العظام وجراحات الأورام والتروما.

وأشار التقرير إلى أن العام 2020 وعلى الرغم مما شهده قطاع غزة من انتشار لجائحة كوفيد 19، إلا أن العمليات الجراحية لم تتوقف وذلك في ضوء الالتزام الكامل بإجراءات الوقاية والسلامة.

وتجدر الاشارة إلى أن مستشفيات قطاع غزة تضم نخبة من الكوادر الجراحية المميزة، والتي كان لها الدور في التخفيف من أزمة التحويلات الطبية إلى الخارج في ظل صعوبة السفر بسبب إجراءات الاحتلال وأزمة كورونا الحالية.

استقبال مليون و 139 ألف مواطن

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن أقسام الطوارئ والحوادث في مستشفيات قطاع غزة استقبلت أكثر من مليون و 139 ألف مواطن خلال العام الماضي 2020.

وأشار تقرير صادر عن مركز المعلومات في وزارة الصحة، أن عدد دخول المستشفيات في القطاع خلال عام 2020 بلغ نحو 154.4 ألف مواطن، في حين بلغت أعداد المترددين على العيادات الخارجية في ذات العام نحو 404 ألف مواطن.

ويعتمد المواطنون في قطاع غزة بشكل أساسي على الخدمات الصحية الحكومية، وعمدت وزارة الصحة على استمرار تقديم خدماتها الصحية الأساسية خلال جائحة كورونا وذلك ضمن سلسلة إجراءات فرضتها للحفاظ على المستشفيات آمنة خلال الجائحة.

بعثات خارجية

وعلى صعيد تطوير القوى البشرية أوضح مدير عام تنمية القوى البشرية بوزارة الصحة د. رامي العبادلة أن وزارته تولي اهتماما كبيراً لتدريب كوادرها الصحية وصقل مهاراتها في الجوانب المختلفة وبشكل مستمر لافتاً أن العام 2020 شهد ايفاد(23) طبيبا في بعثات خارجية بتخصصات مختلفة، و(42) طبيبا في بعثات داخلية في عدة برامج تخصصية أبرزها طب الأسرة، وبرنامج العناية المركزة والتخدير، بالإضافة إلى العديد من الدورات المختلفة منها التدريب الإجرائي الخاص بالمستشفيات الذي استهدف (3000) متدربا للتعامل مع مصابي “كورونا”.

وبيّن د. العبادلة انه تم عقد امتحانات البورد الفلسطيني ل(68) طبيبا، ومتابعة امتحانات التخصص لطب وجراحة العظام بمجمع الشفاء، والمستشفى الأوروبي، وكذلك التخدير والعناية المركزة بالأوربي، وطب الأطفال في مستشفى النصر.

وذكر العبادلة أنه تم متابعة التدريب الالزامي لنحو ألف من خريجي الكوادر الصحية والطبية، والذي يتم خلاله تحويل معلوماتهم النظرية الى تطبيقية في مجال تخصصاتهم التي ضمت الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والتحاليل الطبية، والعلاج الطبيعي.