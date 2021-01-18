المالية تعلن عن صرف بدل المياومة عن شهر 12/2020

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، عن صرف بدل المياومة عن شهر 12/2020.

وذكرت أن الصرف سيكون اليوم الاثنين الساعة 12 ظهراً في كافة فروع بنك البريد.