المالية تعلن عن صرف بدل المياومة عن شهر 12/2020

أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، عن صرف بدل المياومة عن شهر 12/2020.
وذكرت أن الصرف سيكون اليوم الاثنين الساعة 12 ظهراً في كافة فروع بنك البريد.
عاجل |
18 كانون ثاني / يناير 2021 11:05
11:17لجنتا الموازنة والاقتصادية تجتمعان لمناقشة الموازنة العامة 2021
10:11الموافقة على تحويلة مرضية أو الموت .. الوقت حليف أحدهما بحق الأطفال
10:31الصحة: 3 حالات وفاة و237 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة
10:29التعليم :بدء تسديد رسوم امتحانات الثانويةالعامة و الشامل من المستحقات إلكترونياً
10:19الصحة بغزة.. جوانب تطويرية وإنجازات رغم ضعف ومحدودية الإمكانيات