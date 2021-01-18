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لجنتا الموازنة والاقتصادية تجتمعان لمناقشة الموازنة العامة 2021

18 كانون ثاني / يناير 2021 11:17

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غزة-الرأي

عقدت لجنتا الموازنة والاقتصادية في المجلس التشريعي، اجتماعاً دورياً لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 المقدم من الحكومة.

وحضر الاجتماع د. عاطف عدوان رئيس اللجنة الاقتصادية، وكلاً من النواب د. سالم سلامة، ود. يوسف الشرافي، ود. جميلة الشنطي.

واستعرض د. عدوان مسودة تقرير لجنة الموازنة العامة حول مشروع قانون الموازنة العامة 2021، وذلك في سياق التحضر لجلسة خاصة لإقرار مشروع القانون وتقرير لجنة الموازنة العامة.

في سياق آخر، التقت اللجنة وفداً من العاملين في الأسواق الشعبية المطالبين بمساواتهم بالقطاعات الأخرى، وذلك فيما يتعلق بإعادة فتح تلك الأسواق الشعبية وفق الضوابط الصحية والوقائية المقرة من الجهات المختصة.

ووعدت اللجنة أن تدافع عن حقوقهم وقضيتهم، ورفعها للجهات الحكومية المختصة.

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