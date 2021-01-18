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8 وفيات و524 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الضفة وغزة

18 كانون ثاني / يناير 2021 12:04

رام الله – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم الاثنين، تسجيل 8 وفيات و524 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و944 حالة تعافً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، إن الوفيات الجديدة سجلت في محافظات: طولكرم (1)، بيت لحم (1)، الخليل (1)، جنين (1)، رام الله والبيرة (1)، قطاع غزة (3).

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: طولكرم (33)، سلفيت (15)، طوباس (12)، قلقيلية (13)، ضواحي القدس (20)، بيت لحم (22)، نابلس (44)، الخليل (41)، جنين (23)، رام الله والبيرة (64)، قطاع غزة (237)، لافتة إلى أنه تم إجراء 4013 فحصا.

وأوضحت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم (66)، سلفيت (14)، طوباس (6)، قلقيلية (16)، ضواحي القدس (27)، بيت لحم (30)، نابلس (221)، الخليل (32)، جنين (48)، رام الله والبيرة (87)، أريحا والأغوار(7)، قطاع غزة (390).

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 92.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت الصحة إلى وجود 81 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 22 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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