نقابات العمال تطالب مصر بالإفراج عن 7 صيادين

غزة- الرأي:

طالب الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة، اليوم الاثنين، السلطات المصرية بالإفراج عن 7 صيادين في السجون المصرية منذ أشهر.

وقال الاتحاد، في بيان له إن إفراج السلطات المصرية عن الصياد ياسر الزعزوع، كان متأخرًا نظراً للحالة النفسية الصعبة التي مر بها وحاجته للمواساة بين أهله وذويه.

وأضاف: "رغم ذلك فإن الإفراج عنه يعكس روح أخوة الجوار والعلاقات التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والمصري".

وأشار إلى أن السلطات المصرية لا تزال تعتقل الصيادين محمد فايز صبح، ومحمود شبانة منذ 22 مارس/ أذار 2020م، والصيادين عبد العزيز صبح، وأنس صالح بدوان منذ 5 يوليو/ تموز 2020م.

ولفت إلى أن السلطات المصرية اعتقلت ثلاثة صيادين في 3 يناير/ كانون ثاني 2021م، وهم محمد ابراهيم البردويل، ونادر أبو شلوف، ومحمود السعيدني.

وأكد اتحاد العمال أن الصيادين يبحرون للبحث عن لقمة عيشهم، وعلى البحرية المصرية أن تعي ذلك، وأنهم لم يشكلوا خطرًا على الجارة مصر.

ودعا السلطات المصرية إلى إصدار أوامر بمنع إطلاق النار على الصيادين الفلسطينيين.