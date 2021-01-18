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باكستان: نرفض التطبيع مع إسرائيل ولا أحد يلزمنا بذلك

18 كانون ثاني / يناير 2021 04:03

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان

فلسطين المحتلة - الرأي

أكد مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون الدينية، مولانا طاهر أشرفي، أنه لا يمكن لأي دولة أن تملي على بلاده إقامة علاقات مع إسرائيل.

وأوضح "أشرفي" أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، رفض إقامة أي علاقات مع إسرائيل ما لم يتم التوصل إلى تسوية ترضي الفلسطينيين.

وأشار إلى أن بعض وسائل الإعلام اليهودية والهندية تقوم بنشر هذا النوع من الإشاعات حول إقامة باكستان علاقات مع إسرائيل للإضرار بعلاقاتها مع الدول الإسلامية.

وقال: "لا أعتقد أن المملكة العربية السعودية سوف تقبل إسرائيل، باكستان ليست دولة صغيرة، نحن قوة نووية ولدينا جيش قوي وأمة قوية، ولا يمكن لأحد أن يأمرنا بإقامة علاقات مع إسرائيل".

وكان وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، قد أكد في وقت سابق من شهر ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، أنه بيّن للإمارات موقفهم الرافض للاعتراف بإسرائيل إلى حين التوصل إلى تسوية دائمة وملموسة للقضية الفلسطينية.

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