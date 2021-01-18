الداخلية بغزة تفتح باب "التظلمات" للفحص الطبي بمسابقة توظيف الإناث

غزة- الرأي:

أعلنت هيئة التنظيم والإدارة في وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، الاثنين، عن فتح باب "التظلمات" والمراجعة لمرحلة الفحص الطبي من مسابقة توظيف "أفراد- إناث".

ونوهت الهيئة إلى أنها تستقبل طلبات التظلم والمراجعة في مقرها الواقع بحي النصر – بالقرب من أبراج المقوسي غرب مدينة غزة، خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 2:00 مساء، ولمدة ثلاثة أيام، بدءاً من صباح الثلاثاء 19 يناير، وحتى الخميس 21 يناير 2021.

وأكدت أن التظلمات والمراجعات يجب أن تُقدم مكتوبة، ومرفقة بالتقارير الطبية اللازمة، على أن يتم النظر فيها من قبل لجنة مُختصة؛ للتحقق من سلامة المعلومات الواردة فيها، وفق القانون والنظام العام.

يذكر أن المرحلة الثالثة من مسابقة توظيف الإناث بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بدأت بتاريخ 11 يناير الجاري، حيث تم إعلام كل متسابقة بنتائج الفحص الطبي لها عبر الرسائل النصية من خلال الهاتف المحمول.

وكانت هيئة التنظيم والإدارة، أعلنت في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، عن فتح باب التسجيل لمسابقة تعيين أفراد - إناث للعمل في قوى الأمن الفلسطينية، ضمن خطة وزارة الداخلية؛ لرفع مستوى كفاءة الأجهزة الأمنية.