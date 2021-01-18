وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يؤجل الإفراج عن أسير رغم انتهاء محكوميته وكالة الرأي الفلسطينية باكستان: نرفض التطبيع مع إسرائيل ولا أحد يلزمنا بذلك وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تؤكد على استعداد الحكومة لتعويض المتضررين وكالة الرأي الفلسطينية نقابات العمال تطالب مصر بالإفراج عن 7 صيادين وكالة الرأي الفلسطينية التثقيف الصحي تنفذ مئات اللقاءات التوعوية بمخاطر "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية "المواصلات" تختتم دورة مدير مهني محطات وكراجات وكالة الرأي الفلسطينية "هنية": دعم رياضة ذوي الإعاقة يمثل أولوية في برامج "المجلس الأعلى" وكالة الرأي الفلسطينية "المجلس الأعلى للرياضة" ينظم حملة تقدير لإعلاميي المؤسسات الحكومية وكالة الرأي الفلسطينية الإقتصاد: الصناعات الغذائية تجري جولات على المصانع بمحافظتي غزة وخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة: نسبة هطول الأمطار بلغت ( 49.8%)واكثرها في رفح
أخبار » الأخبار الحكومية

الداخلية بغزة تفتح باب "التظلمات" للفحص الطبي بمسابقة توظيف الإناث

18 كانون ثاني / يناير 2021 07:22

نساء ضمن قوات الأمن في قطاع غزة
نساء ضمن قوات الأمن في قطاع غزة

غزة- الرأي:

أعلنت هيئة التنظيم والإدارة في وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، الاثنين، عن فتح باب "التظلمات" والمراجعة لمرحلة الفحص الطبي من مسابقة توظيف "أفراد- إناث".

ونوهت الهيئة إلى أنها تستقبل طلبات التظلم والمراجعة في مقرها الواقع بحي النصر – بالقرب من أبراج المقوسي غرب مدينة غزة، خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 2:00 مساء، ولمدة ثلاثة أيام، بدءاً من صباح الثلاثاء 19 يناير، وحتى الخميس 21 يناير 2021.

وأكدت أن التظلمات والمراجعات يجب أن تُقدم مكتوبة، ومرفقة بالتقارير الطبية اللازمة، على أن يتم النظر فيها من قبل لجنة مُختصة؛ للتحقق من سلامة المعلومات الواردة فيها، وفق القانون والنظام العام.

يذكر أن المرحلة الثالثة من مسابقة توظيف الإناث بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بدأت بتاريخ 11 يناير الجاري، حيث تم إعلام كل متسابقة بنتائج الفحص الطبي لها عبر الرسائل النصية من خلال الهاتف المحمول.

وكانت هيئة التنظيم والإدارة، أعلنت في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، عن فتح باب التسجيل لمسابقة تعيين أفراد - إناث للعمل في قوى الأمن الفلسطينية، ضمن خطة وزارة الداخلية؛ لرفع مستوى كفاءة الأجهزة الأمنية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"منتدى الإعلاميين" يشيد بمسيرة "أمواج" وإنجازات المجلس الأعلى للرياضة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟