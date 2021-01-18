هنية: المقاومة هي الخيار الوحيد لإخراج المحتل من فلسطين

غزة- الرأي:

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، على أن المقاومة هي الخيار الوحيد الكفيل بالتحرير وبإخراج المحتلين من أرض فلسطين.

وشدد هنية خلال كلمة له، مساء الاثنين، بأن خيار المقاومة وتطوير أدواتها لا يمكن أن يخضع لأي متغيرات أو ابتزازات من أي جهة وهي مستمرة.

وقال: "يجب تفعيل خيار المقاومة؛ لأنها كفيلة بطرد المحتلين وقد جربناه في غزة وفي تحرير أسرانا".

وأضاف "مقاومتنا مستمرة ونحن نمتلك السلاح والإرادة والشعب المحتضن لها، ولا بد من بناء كتلة صلبة تتوافق على خيار الانتفاضة ودعم صمود الشعب واستمرار المقاومة".

وتابع "صفقة القرن تستهدف ركائز القضية الفلسطينية وتبع الصفقة خطة الضم تلاها التطبيع، وأمام هذا الخطر الداهم يجب أن نتوافق على خطة استراتيجية متكاملة".