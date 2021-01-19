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"العدل" تعقد ورشة عمل لتشكيل اتحاد ملاك العقارات في فلسطين

19 كانون ثاني / يناير 2021 06:08

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غزة-الرأي

عقدت وزارة العدل بالتعاون مع المركز الاستشاري الدولي ورشة عمل عبر تطبيق زوم لمناقشة تشكيل اتحاد ملاك العقارات.
وتأتي هذه الورشة في إطار تنظيم إدارة العقارات في فلسطين في ظل التطور العمراني الذي يشهده قطاع غزة، حيث تهدف لإعداد النظام لإدارة العقارات وتشكيل اتحاد الملاك للعقار، وفقا لأسس قانونية، وعملا بأحكام قانون ملكية الشقق والطبقات ولائحته التنفيذية.
وشارك في الورشة نخبة من ممثلي الوزارات والهيئات المحلية ومؤسسات القطاع الخاص.
وناقش المشاركون مسودة مقدمة بخصوص الموضوع، وتضمنت المسودة إنشاء الاتحاد والنظام الداخلي له، والجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، وإدارة العقار، وحقوق الأعضاء، حيث تم التوافق على تشكيل لجنة لمتابعة دراسة الموضوع وتنفيذ الصياغة القانونية له.
 

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