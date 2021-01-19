سيدة تعثر على خاتم زواجها بعد أن فقدته في ماء البحر

تعود تفاصيل الواقعة، للزوجين إنيانزيا أرو وماسيمو بينى في عام 1991، حين كانا شابين متزوجين حديثاً من مقاطعة كالياري بجزيرة سردينيا في عطلة على الشاطئ، وهي المناسبة التي انتهت بحادث أحزنهما كثيراً، حيث فقدت الزوجة الشابة آنذاك دبلة زواجها في ماء البحر أثناء تواجدها على البحر في شاطئ جوفينتيدو.

ولكن يبدو أن للقدر أمر مختلف، فقد أعيدت دبلة الزواج لصاحبتها بعد 30 عاماً من الواقعة، بعد عثور الغواص لوكا لوبينا عليها، أثناء الصيد بالرمح في تلك المنطقة، فوجد الدبلة بشكل مفاجئ وغريب.

واعتقاداً منه أن شخصاً ما ربما لا يزال يبحث عن الدبلة وبالطبع تمثل له أو لها قيمة عاطفية كبيرة، قرر الغواص تسليمها إلى قوات شرطة منطقة بالو.

شاهد أيضاً: على غرار قصص الأفلام المصرية: رجل ينتحل صفة ضابط لأربعة عقود

خاتم الزفاف

ولم يتمكن ضباط الشرطة من الوصول لصاحبة الدبلة على الفور، ولكن تم نشر القصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعقب ذلك، نجحوا في العثور على صاحبتها إنيانزيا أرو، التي لم تصدق عينيها عند استلامها.

في وقت سابق، كان عثر هواة الكشف عن المعادن على خاتم زواج في بستان للفواكه في مدينة بيليتس التابعة لولاية براندنبورغ الألمانية، والتي تقع على بعد 45 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة برلين.

وبحسب صحيفة ميركيشه ألغماينه تسايتونغ، حينها و التي تصدر في براندنبورغ، تبيّن أن الخاتم يخص مارغريت هيرتسوغ، والتي يبدو أنها فقدته في مرحاض عام في سنة 1940.



وقالت ابنة مارغريت، سونيا غولدنر، للصحيفة: "روت لي وقتها ما حدث، كانت حزينة جداً"، مشيرة إلى أن والدتها لم تكن تعتقد أبداً أنه سيتم العثور على خاتمها، وتوفيت الوالدة في عام 1996 عن عمر ناهز 87 عاماً دون أن ترى خاتمها مرة أخرى.









