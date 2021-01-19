منخفض جوي شديد البرودة وأمطار غزيزة اليوم وغدًا

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها بنحو 2-3 درجات، وتسود أجواء مستقرة في الساعات الأولى من النهار مع أجواء باردة بشكل واضح ورياح نشطة في معظم المناطق خصوصاً في المرتفعات الجبلية.

وفي ساعات العصر والمساء تبدأ الأمطار بالهطول في شمال البلاد وتنتشر سريعاً الى الوسط وأجزاء من الجنوب، وخلال ساعات الليل تهطل الأمطار على فترات في معظم أرجاء البلاد وتكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بتساقط البرد والعواصف الرعدية في بعض المناطق، والله تعالى أعلم.

ويوم غد الأربعاء يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويسود طقس بارد جداً وماطر وعاصف أحياناً، مع تساقط البرد وحدوث العواصف الرعدية التي تكون قوية أحياناً في بعض المناطق، وتتهيأ الفرصة خلال ساعات الصباح وساعات النهار الأولى لتساقط زخات ثلجية محدودة في رؤوس الجبال العالية، في حين تستمر الأمطار بالهطول في معظم أرجاء البلاد مع طقس بارد في السواحل والسهل الساحلي وشديد البرودة في الجبال.

وخلال ساعات المساء والليل تضعف فرص الأمطار وتصبح متفرقة وعلى فترات متباعدة في بعض المناطق وتتلاشى فرص الأمطار تدريجياً خلال الليل، وتسود أجواء شديدة البرودة في كافة المناطق، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة، والله تعالى أعلم.