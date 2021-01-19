الشاباك يزعم إحباط مئات العمليات لحماس والشعبية في الضفة

الداخل المحتل- الرأي:

قال مايسمى جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) إن حركة حماس تبذل جهودًا جبارة لتنفيذ عمليات نوعية في الضفة الغربية المحتلة.

وزعم تقرير سنوي للشاباك عن العام 2020، إحباط نحو 1000 عملية للحركة في الضفة خلال عامي 2019 و2020.

وذكر التقرير، "أن غالبية تلك العمليات تم إحباطها عبر ولم تنجح حماس حتى الآن في إقامة بنية تحتية فعالة لها في الضفة، مشيراً إلى أن حماس لازالت تشكل التهديد المركزي لأمن إسرائيل في الضفة الغربية".

وفي قطاع غزة، قال التقرير إن حماس منخرطة في تعزيز قوتها وتطوير قدراتها العملياتية بشكل يدلل على أن التهديد المركزي في السنوات القريبة يكمن في بناء حماس لقوتها العسكرية هناك وجهودها غير المنقطعة لتوجيه العمليات في الضفة.

أما على صعيد التهديد الآخر في الضفة الغربية، فيتمثل بالجبهة الشعبية؛ حيث يزعم التقرير أن جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك يقومان بجهود كبيرة لإحباط البنى التحتية لهذا التنظيم في الضفة.

وبحسب تقرير الشاباك، فقد زعم أنه تم إحباط 430 عملية في الضفة والقدس خلال 2020، مقارنةً بـ563 عملية في 2019.

ومن بين العمليات التي جرى إحباطها في العام الماضي، بحسب التقرير - 283 عملية اطلاق نار ، 70 عملية طعن ، 10 عمليات دهس ، 62 عملية زرع عبوات وخمس عمليات خطف.

كما تم تنفيذ 56 عملية فعلية في الضفة والقدس، مقابل 59 عملية في العام 2019، حيث تسببت العمليات بمقتل مستوطنين وجندي، وإصابة 46 بجراح مختلفة، وذلك مقارنة مع مقتل 10 إسرائيليين في العام الذي سبقه، مقتل 16 في العام 2018، ومقتل 18 في 2017.