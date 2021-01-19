"شهاب" : مصادقة الاحتلال على بناء 800 وحدة استيطانية عدوان خطير

غزة- الرأي

أدان النائب عن كتلة التغيير والإصلاح د. محمد شهاب، مصادقة الاحتلال على مخططات بناء 800 وحدة استيطانية موزعة على عدة مستوطنات في الضفة الغربية، مؤكداً أن هذه الخطوة تعد جريمة حرب جديدة تضاف إلى جرائم الاحتلال الاستيطانية.

وقال النائب د. شهاب في تصريح له:" مصادقة الاحتلال على بناء 800 وحدة استيطانية جديدة جريمة من جرائم الحرب الاستيطانية، في سياق مخطط الاحتلال الممنهج لفرض مشروع ضم الضفة لدولة الاحتلال"

وأضاف:" يجب وضع حد لهذه الانتهاكات التي ترتكبها حكومة الاحتلال والتوسع الاستيطاني الاجرامي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني"

وأكد أن استمرار بناء الاحتلال للمستوطنات خرق فاضح للقوانين والمواثيق الدولية ، مستنكراً استمرار الانتهاكات المتصاعدة من الاحتلال و التي تندرج في إطار عمليات الضم والسرقة التدريجي للأرض الفلسطينية المحتلة

وطالب النائب د. شهاب المؤسسات الدولية والحقوقية والمحكمة الجنائية الدولية التصدي لجريمة الاستيطان واجراء تحقيق لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته الصارخة للقانون الدولي والتي كان آخرها إقرار الاحتلال بناء 800 وحدة استيطانية.