التنمية البشرية بالصحة تفتتح برنامجاً تدريبياً لمكافحة العدوى

غزة- الرأي

افتتحت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية دورةً تدريبيةً جديدةً في سياسات مكافحة العدوى وإنقاذ الحياة في ظل اشتباه الإصابة بفيروس كورونا والتي استهدفت مختلف الكوادر الصحية ضمن برنامج المنحة السويسرية (JCP ) لخلق فرص العمل .

وخلال افتتاحه البرنامج تحدث ا. محمد نوفل رئيس قسم متابعة التدريب في الخدمة ان هذه البرامج التدريبية ضمن خطة وزارة الصحة في تحسين جودة التدريب في ظل جائحة كورونا.

وتابع أنه خلال اليوم التدريبي سيتم التعرف على سياسات مكافحة العدوى والطرق الصحيحة لارتداء الواقيات الشخصية وآلية التخلص منها، والتي يقدمها المدرب أ. سليمان العديني نائب مسئول وحدة مكافحة العدوى بالوزارة، فيما سيتم التعرف خلال المحاضرة الثانية على طرق الإنعاش القلبي الرئوي وفقا لبروتوكولات عالمية.

وتجدر الإشارة الى أن البرنامج التدريبي يستمر لمدة أسبوع يستهدف مجموعات مختلفة من الفئات الصحية في كل من تخصص الاشعة والصيدلة والتحاليل الطبية والتخدير والعناية المركزة إضافة إلى فئة الإداريين وخدمات المرضى وذلك بهدف نشر ثقافة مكافحة العدوى والحد من انتشارها.