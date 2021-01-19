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تسجيل 4 حالات وفاة و122 إصابة جديدة بـ"كورونا" في القدس

19 كانون ثاني / يناير 2021 09:59

القدس المحتلة - الرأي

أعلن عضو "وحدة مكافحة كورونا" علي الجبريني تسجيل 4 حالات وفاة و122 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في المدينة خلال اليومين الأخيرين.

وأوضح الجبريني أنه تم تسجيل حالتي وفاة في حيي رأس العامود، وشعفاط أمس الإثنين، وحالتين في كفر عقب وسلوان، ليرتفع عدد الوفيات في القدس إلى 181 حالة.

ولفت إلى أن عدد حالات الوفاة منذ بداية الشهر الجاري، وصل إلى 41 حالة، مبينًا أن عدد الإصابات في المدينة آخذ بالانخفاض، مع تسجيل 65 إصابة الأحد، و57 أمس الإثنين.

وأشار الجبريني إلى تسجيل 192حالة شفاء جديدة، موضحاً أن مجمل الإصابات النشطة في المدينة انخفض إلى 953 إصابة.

وأكّد الجبريني صعوبة المرحلة الحالية فيما يخص الإصابات الخطيرة التي تعالج بالمستشفيات، والتي وصلت لأكثر من 60 حالة.

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