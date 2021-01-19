6 وفيات و313 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 6 حالات وفاة و313 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1430 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 395 حالة من المصابين بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 48341 إصابة بينها 6170 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 41678 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 493 حالة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 143 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 74.