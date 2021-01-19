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الاحتلال يخطر مواطنين بهدم منازلهم في نابلس

19 كانون ثاني / يناير 2021 10:11

نابلس- الرأي:

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الإثنين، بهدم ثمانية منازل و"بركس"، في قرية دوما جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن قوات الاحتلال سلمت إخطارت تقضي بهدم منازل و"بركس" في القرية، لكل من: محمد نضال دوابشة (منزل قيد الإنشاء في منطقة الخرج) وأمين رشيد دوابشة (منزل جاهز في منطقة الخرج)، ومحمد يوسف دوابشة (منزل جاهز في منطقة خلة الدرعا)، وأبو جبريل (منزل مأهول في منطقة الصلي)، وأبو النمر رضوان الصيداوي (منزل في منطقة الشجرة).

كما أخطرت بهدم منازل المواطنين، موسى شحدة (منزل قيد الإنشاء في منطقة الشجرة)، وصدقي عبد الله دوابشة (منزل مأهول في منطقة الشجرة)، ومنصور خليل دوابشة (منزل غير مأهول في منطقة مراح الفول)، ومحمد فتحي دوابشة (بركس في منطقة الخرج).

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