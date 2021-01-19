وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تبحث تلبية احتياجات المرضى مع مؤسسة "كاريتاس" وكالة الرأي الفلسطينية النيابة والشرطة بغزة يناقشان ملفات الصلح الجزائي والتيسير على جمهور وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة و"الهيئات المحلية" تبحثان تطورات مشروع المدن المتكاملة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى وهيئة الشباب توزعان كسوة الشتاء على أبناء الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر مواطنين بهدم منازلهم في نابلس وكالة الرأي الفلسطينية 6 وفيات و313 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية تسجيل 4 حالات وفاة و122 إصابة جديدة بـ"كورونا" في القدس وكالة الرأي الفلسطينية هنية" يستنكر استهداف ملعب الشهيد "ياسر عرفات" بالقدس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية البشرية بالصحة تفتتح برنامجاً تدريبياً لمكافحة العدوى وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى شهداء الاقصى تُطلع وفداً من نواب الوسطى على أهم المشاريع
أخبار » انشر خبراً

مؤسسة القدس الدولية تصدر كتاب مؤتمر القدس العلمي الثالث عشر

19 كانون ثاني / يناير 2021 10:49

مؤسسة القدس الدولية تصدر كتاب مؤتمر القدس العلمي الثالث عشر
مؤسسة القدس الدولية تصدر كتاب مؤتمر القدس العلمي الثالث عشر

غزة- الرأي

 أصدر قسم الدراسات والإعلام في مؤسسة القدس الدولية في فلسطين، كتاب مؤتمر القدس العلمي الثالث عشر بعنوان "القدس والتحديات المعاصرة 2020-2020".

ويقع الكتاب في 584 صفحة موزعة على عدة محاور. المحور الأول تناول عن "القدس والتحديات السياسية" وفيه أبحاث تطرقت إلى: "الموقف الأمريكي والتسوية السياسية لمدينة القدس (1994- 2020)"، و"الملكية المقدسية لأرض السفارة الأمريكية من خلال وثائق الوقف"، و"إجراءات الاحتلال الصهيوني تجاه القدس (2009- 2019) (مخيم شُعْفاط أنموذجاً)"، و"السياسات والممارسات "الإسرائيلية" لطرد الفلسطينيين من مدينة القدس (2010-2019م)"، و"الانقسام الفلسطيني وتداعياته على الهوية الجيوسياسية لقضية القدس (2010-2019)" و"دور فلسطينيو 48 في الدفاع عن القدس بين (1987– 2019)".

    المحور الثاني تناول "القدس والتداعيات الاجتماعية والثقافية" وفيه عدد من الأبحاث مثل: "السياسات الصهيونية لتهويد قطاع التعليم في القدس (2010-2019م)" و"تداعيات أسرلة التعليم علي الهوية الثقافية الفلسطينية في مدينة القدس" و"دور المؤسسات النسوية في دعم صمود أهالي القدس (نساء عربيات من أجل القدس) نموذجا" و"التداعيات الثقافية والسياسية للقدس في ظل صفقة القرن" "دراسة استشرافية" و"تعزيز جهود المؤسسات الثقافية في الحفاظ على مكانة القدس– رؤية استشرافية".

    المحور الثالث تناول "القدس ومستقبل الهوية" حيث كان منه: "الهوية الثقافية لمدينة القدس في ضوء الممارسات "الإسرائيلية" (2010-2018)" و"السياسات الإسرائيلية وآثارها بشأن إشكالية الهوية في مدينة القدس خلال الفترة (2010– 2020)" و"مستقبل تطبيع العلاقات الخليجية مع الكيان الإسرائيلي وأثره علي مدينة القدس (2010-2020) "دراسة استشرافية" و"اتجاهات التطبيع العربي مع الكيان "الإسرائيلي" وانعكاساته على مدينة القدس (2010- 2020)" و"التطبيع العربي "الإسرائيلي" وأثاره علي مدينة القدس (2010- 2020)"، وتضمن الكتاب التوصيات التي تمخضت عن الأوراق البحثية المشاركة.

    يذكر أن مؤتمر القدس العلمي، هو مؤتمر سنوي تعقده مؤسسة القدس الدولية في فلسطين يُختار له عنواناً جديداً كل عام، وتُقدم فيه أبحاث علمية محكمة، ويُسلط الضوء على معاناة القدس تحت الاحتلال.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مؤسسة القدس الدولية تصدر كتاب مؤتمر القدس العلمي الثالث عشر

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟