مؤسسة القدس الدولية تصدر كتاب مؤتمر القدس العلمي الثالث عشر

غزة- الرأي

أصدر قسم الدراسات والإعلام في مؤسسة القدس الدولية في فلسطين، كتاب مؤتمر القدس العلمي الثالث عشر بعنوان "القدس والتحديات المعاصرة 2020-2020".

ويقع الكتاب في 584 صفحة موزعة على عدة محاور. المحور الأول تناول عن "القدس والتحديات السياسية" وفيه أبحاث تطرقت إلى: "الموقف الأمريكي والتسوية السياسية لمدينة القدس (1994- 2020)"، و"الملكية المقدسية لأرض السفارة الأمريكية من خلال وثائق الوقف"، و"إجراءات الاحتلال الصهيوني تجاه القدس (2009- 2019) (مخيم شُعْفاط أنموذجاً)"، و"السياسات والممارسات "الإسرائيلية" لطرد الفلسطينيين من مدينة القدس (2010-2019م)"، و"الانقسام الفلسطيني وتداعياته على الهوية الجيوسياسية لقضية القدس (2010-2019)" و"دور فلسطينيو 48 في الدفاع عن القدس بين (1987– 2019)".

المحور الثاني تناول "القدس والتداعيات الاجتماعية والثقافية" وفيه عدد من الأبحاث مثل: "السياسات الصهيونية لتهويد قطاع التعليم في القدس (2010-2019م)" و"تداعيات أسرلة التعليم علي الهوية الثقافية الفلسطينية في مدينة القدس" و"دور المؤسسات النسوية في دعم صمود أهالي القدس (نساء عربيات من أجل القدس) نموذجا" و"التداعيات الثقافية والسياسية للقدس في ظل صفقة القرن" "دراسة استشرافية" و"تعزيز جهود المؤسسات الثقافية في الحفاظ على مكانة القدس– رؤية استشرافية".

المحور الثالث تناول "القدس ومستقبل الهوية" حيث كان منه: "الهوية الثقافية لمدينة القدس في ضوء الممارسات "الإسرائيلية" (2010-2018)" و"السياسات الإسرائيلية وآثارها بشأن إشكالية الهوية في مدينة القدس خلال الفترة (2010– 2020)" و"مستقبل تطبيع العلاقات الخليجية مع الكيان الإسرائيلي وأثره علي مدينة القدس (2010-2020) "دراسة استشرافية" و"اتجاهات التطبيع العربي مع الكيان "الإسرائيلي" وانعكاساته على مدينة القدس (2010- 2020)" و"التطبيع العربي "الإسرائيلي" وأثاره علي مدينة القدس (2010- 2020)"، وتضمن الكتاب التوصيات التي تمخضت عن الأوراق البحثية المشاركة.

يذكر أن مؤتمر القدس العلمي، هو مؤتمر سنوي تعقده مؤسسة القدس الدولية في فلسطين يُختار له عنواناً جديداً كل عام، وتُقدم فيه أبحاث علمية محكمة، ويُسلط الضوء على معاناة القدس تحت الاحتلال.