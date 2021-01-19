وكالة الرأي الفلسطينية مؤسسة القدس الدولية تصدر كتاب مؤتمر القدس العلمي الثالث عشر وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتلعون أكثر من 100 شتلة زيتون شرق يطا وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تبحث تلبية احتياجات المرضى مع مؤسسة "كاريتاس" وكالة الرأي الفلسطينية النيابة والشرطة بغزة يناقشان ملفات الصلح الجزائي والتيسير على جمهور وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة و"الهيئات المحلية" تبحثان تطورات مشروع المدن المتكاملة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى وهيئة الشباب توزعان كسوة الشتاء على أبناء الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر مواطنين بهدم منازلهم في نابلس وكالة الرأي الفلسطينية 6 وفيات و313 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية تسجيل 4 حالات وفاة و122 إصابة جديدة بـ"كورونا" في القدس وكالة الرأي الفلسطينية هنية" يستنكر استهداف ملعب الشهيد "ياسر عرفات" بالقدس المحتلة
أخبار » انشر خبراً

خدمات الطفولة و "ثمار الخير" تنفذان مشروع " معونة الشتاء " للأسر المحتاجة

19 كانون ثاني / يناير 2021 11:41

خدمات الطفولة و "ثمار الخير" تنفذان مشروع " معونة الشتاء " للأسر المحتاجة
خدمات الطفولة و

غزة- الرأي

نفذت جمعية ثمار الخير للتنمية والتطوير المجتمعي وجمعية خدمات الطفولة والأسرة الفلسطينية ، مساء أمس مشروع " معونة الشتاء " للأسر المحتاجة في منطقة الدرج شرق مدينة غزة، بدعم كريم من فاعل خير.

وأوضح مدير الثمار محمود القشاش، أن المشروع نُفذ دعماً للأسر في ظل الضائقة الاقتصادية التي يمرون بها وانتشار فايروس كورونا، حيث حصلت كل أسرة على حرام شتوي وجاكيت وحذاء  يسعدن على تدفئة أطفالهم من البرد القارص الذي قد يواجهه خلال فصل الشتاء.

وبدوره أشار بلال البايض من خدمات الطفولة، أن المعونة الشتوية تأتي ضمن المشاريع التي أعدتها الجمعية في خطة عام 2020م لحماية الأطفال ورعايتهم، موضحاً أن الفريق الإداري والتنفيذي لخدمات الطفولة مستمر في السعي من أجل توفير المساعدة للمحتاجين بقدر المستطاع.

وأعرب البايض، عن شكره لثمار الخير وذلك للجهوده المتواصله التي تبذلها من أجل مساندة ودعم أهالي قطاع غزة المحاصر .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة و "ثمار الخير" تنفذان مشروع " معونة الشتاء " للأسر المحتاجة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟