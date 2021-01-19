خدمات الطفولة و "ثمار الخير" تنفذان مشروع " معونة الشتاء " للأسر المحتاجة

غزة- الرأي

نفذت جمعية ثمار الخير للتنمية والتطوير المجتمعي وجمعية خدمات الطفولة والأسرة الفلسطينية ، مساء أمس مشروع " معونة الشتاء " للأسر المحتاجة في منطقة الدرج شرق مدينة غزة، بدعم كريم من فاعل خير.

وأوضح مدير الثمار محمود القشاش، أن المشروع نُفذ دعماً للأسر في ظل الضائقة الاقتصادية التي يمرون بها وانتشار فايروس كورونا، حيث حصلت كل أسرة على حرام شتوي وجاكيت وحذاء يسعدن على تدفئة أطفالهم من البرد القارص الذي قد يواجهه خلال فصل الشتاء.

وبدوره أشار بلال البايض من خدمات الطفولة، أن المعونة الشتوية تأتي ضمن المشاريع التي أعدتها الجمعية في خطة عام 2020م لحماية الأطفال ورعايتهم، موضحاً أن الفريق الإداري والتنفيذي لخدمات الطفولة مستمر في السعي من أجل توفير المساعدة للمحتاجين بقدر المستطاع.

وأعرب البايض، عن شكره لثمار الخير وذلك للجهوده المتواصله التي تبذلها من أجل مساندة ودعم أهالي قطاع غزة المحاصر .