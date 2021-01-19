وزارة الأسرى تدعو لخطوات عاجلة لإنقاذ حياة الأسرى

غزة- الرأي

دعا وكيل وزارة الأسرى والمحررين بهاء الدين المدهون، منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر ومنظمات حقوق الإنسان، إلى الخروج بخطوات عملية وعاجلة من اجل إنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، بعد تفشي وباء كورونا في أوساطهم واصابة أكثر من 250 أسير حتى اللحظة.

وحذر المدهون خلال وقفة تضامنية اليوم الثلاثاء في مقر الوزارة، حضرها النائب الأول للمجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور أحمد بحر، وفصائل القوي الوطنية والإسلامية وأهالي الأسرى والأسرى المحررون، من سياسة الاهمال الطبي التي تمارس بحق الأسرى داخل السجون وحقهم بالعلاج، معتبراً ذلك انتهاك واضح وصريح ضمن سلسلة العقوبات التي تمارس يوميا بحقهم، وأن انتشار الوباء يأتي في إطار الحرب المستمرة والمفتعلة ضد الأسرى في سجون الاحتلال.

وقال بحر، إن الاحتلال استغل الجائحة لفرض واقع اعتقالي جديد، تمثل بحرمانهم من وسائل الوقاية والمعقمات وغير ذلك من هذه الإجراءات، مشيراً أن الاحتلال أمعن في الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى، وتجاهل توصيات المنظمات والمؤسسات الحقوقية والدولية بالإفراج عنهم خوفا من تفشي فيروس "كورونا"، في ظل اكتظاظ السجون، وارتكاب مزيد من الانتهاكات فيما يتعلق بحقوق الأسرى.

وفى كلمة للفصائل الفلسطينية أشار عضو الجبهة الشعبية القيادة العامة هاني حسونة، على أن الفصائل الفلسطينية، تتابع بقلق شديد ازدياد أعداد الأسرى المصابين بفايروس كورونا وتعمد الاحتلال بازدياد هذه الأعداد من خلال سحب كافة المعقمات واكتظاظ الأسرى داخل الأقسام مشيراً بأن كافة قوى المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الانتهاكات والجرائم الممنهجة التي ترتكب يوميا بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال، ولن تترك الاحتلال بالتفرد بهم دون تدخل سريع وعاجل ينهي معاناتهم.