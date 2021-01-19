وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة عمورية بالوسطى تنظم مسابقة رسم للتوعية بمخاطر كورونا وكالة الرأي الفلسطينية العدل تصدر تقرير إنجازاتها السنوي للعام الماضي 2020 وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة مساعد العازمي بالوسطى تنفذ أوراق تفاعلية عبر تطبيق wizer وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تبحث تعاونها مع مؤسسة إغاثة أطفال فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات تشرع بتبليط ساحة ترخيص غزة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تدعو لخطوات عاجلة لإنقاذ حياة الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الفتوى و التشريع يتسلم مشروع قانون معدل لقانون المخدرات وكالة الرأي الفلسطينية لجنة تحديد مسارات صهاريج الغاز تناقش آلية سير ها بشكل آمن وكالة الرأي الفلسطينية خدمات الطفولة و "ثمار الخير" تنفذان مشروع " معونة الشتاء " للأسر المحتاجة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تنهي مواءمة شارع لخدمة 6 من ذوي الإعاقة
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

لتفعيل الصفوف الافتراضية في ظل جائحة كورونا..

مدرسة مساعد العازمي بالوسطى تنفذ أوراق تفاعلية عبر تطبيق wizer

19 كانون ثاني / يناير 2021 12:39

مدرسة مساعد العازمي بالوسطى تنفذ أوراق تفاعلية عبر تطبيق wizer
مدرسة مساعد العازمي بالوسطى تنفذ أوراق تفاعلية عبر تطبيق wizer

الوسطى- الرأي

 نفذت مدرسة مساعد بن عبد الله العازمي الأساسية المشتركة بمديرية التربية والتعليم بالوسطى، مجموعة من الأوراق التفاعلية في مبحث العلوم للصف التاسع حول درس القدرة والطاقة عبر برنامج wizer.me، لتفعيل الصفوف الافتراضية في ظل جائحة كورونا،

 

وتحدث مديرة المدرسة عائشة يونس عن دور التعليم الالكتروني والصفوف الافتراضية في ربط الطلبة بالمنهج خاصة في ظل الدوام الجزئي، وأضافت بأن التعليم الإلكتروني هو عنصر مساعد وفعال في العملية التعليمية بجانب التعليم الوجاهي، وأشادت يونس بالمعلمة هند أبو العجين التي نفذت الأوراق التفاعلية.

 

 المعلمة هند أبو العجين منفذة الأوراق التفاعلية أوضحت أن النشاط تم عبر برنامج wizer.me وأن الأوراق التفاعلية اشتملت على اسئلة متنوعة من اختر الاجابة، وأكمل الفراغ، وغيرها، حيث تم ارسال اوراق العمل الإلكترونية للطالبات من خلال الصف الافتراضي وتم تقديم بعض التعليمات الصوتية للطالبات.

 

 وأضافت أبو العجين أنه تم رصد العلامات للطالبات من خلال جمع العلامات واظهار النتيجة للطالبات بعد تقديم ورقة العمل مباشرة، وتم تقديم تغذية راجعة لهن، كما تم طباعة أوراق العمل للطالبات اللواتي لا يتوفر لديهن انترنت وتوزيعها يدوياً.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة و "ثمار الخير" تنفذان مشروع " معونة الشتاء " للأسر المحتاجة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟