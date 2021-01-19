مدرسة مساعد العازمي بالوسطى تنفذ أوراق تفاعلية عبر تطبيق wizer

الوسطى- الرأي

نفذت مدرسة مساعد بن عبد الله العازمي الأساسية المشتركة بمديرية التربية والتعليم بالوسطى، مجموعة من الأوراق التفاعلية في مبحث العلوم للصف التاسع حول درس القدرة والطاقة عبر برنامج wizer.me، لتفعيل الصفوف الافتراضية في ظل جائحة كورونا،

وتحدث مديرة المدرسة عائشة يونس عن دور التعليم الالكتروني والصفوف الافتراضية في ربط الطلبة بالمنهج خاصة في ظل الدوام الجزئي، وأضافت بأن التعليم الإلكتروني هو عنصر مساعد وفعال في العملية التعليمية بجانب التعليم الوجاهي، وأشادت يونس بالمعلمة هند أبو العجين التي نفذت الأوراق التفاعلية.

المعلمة هند أبو العجين منفذة الأوراق التفاعلية أوضحت أن النشاط تم عبر برنامج wizer.me وأن الأوراق التفاعلية اشتملت على اسئلة متنوعة من اختر الاجابة، وأكمل الفراغ، وغيرها، حيث تم ارسال اوراق العمل الإلكترونية للطالبات من خلال الصف الافتراضي وتم تقديم بعض التعليمات الصوتية للطالبات.

وأضافت أبو العجين أنه تم رصد العلامات للطالبات من خلال جمع العلامات واظهار النتيجة للطالبات بعد تقديم ورقة العمل مباشرة، وتم تقديم تغذية راجعة لهن، كما تم طباعة أوراق العمل للطالبات اللواتي لا يتوفر لديهن انترنت وتوزيعها يدوياً.