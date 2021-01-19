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سيتم مناقشتها والإعلان عنها الخميس

معروف: توصيات لخلية الأزمة بتخفيف إجراءات مواجهة كورونا

19 كانون ثاني / يناير 2021 01:20

غزة- الرأي - محمود أبو راضي

أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، أن الجهات الحكومية رفعت توصيات لخلية الأزمة لتخفيف الإجراءات المتخذة لمواجهة تفشي كورونا.

وقال معروف في تصريح لوكالة "الرأي" إن خلية الأزمة ستعقد اجتماعًا الخميس المقبل لمناقشة التوصيات المرفوعة لا سيما مع تراجع أعداد الإصابات بالفيروس، وانخفاض محنى الوباء في قطاع غزة.

وأشار إلى أن طبيعة الإجراءات التي سيتم تخفيفها ستكون متروكة لتقدير ورؤية خلية الأزمة، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن الإجراءات الجديدة بعد اجتماع الخلية بعد غدٍ الخميس.

يذكر أن الجهات الحكومية اتخذت جملة من الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا تمثلت بإغلاق الجامعات والمدارس والمساجد، ورياض الأطفال، ومنع التجمعات بكل أشكالها، ومنها الأفراح وبيوت العزاء، واستمرار الإغلاق التام يومي الجمعة والسبت، والإغلاق الليلي عند الساعة 8:00 مساءً.

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