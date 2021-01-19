بداية دير البلح: الحبس عشر سنوات مع النفاذ لمدان باتجار المخدرات

الوسطى- الرأي

قضت محكمة بداية دير البلح حكمًا بالحبس مدة عشر سنوات، على مواطن أدين بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، خلافا لمواد القانون الفلسطيني.

وأدانت المحكمة المواطن (م/س) بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار حيث حكمت بمعاقبته بالحبس عشر سنوات مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف مع مصادرة المواد المضبوطة واتلافها.

يذكر أن المدان بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٨ حاز مع متهمين آخرين وبقصد الاتجار مواد مخدرة بلغ وزنها (١٧٠١.٢) مليجرام من مادة الحشيش وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

والجدير بالذكر بأن المجلس الأعلى للقضاء يعمل ويتابع باهتمام انجاز القضايا الجنائية الخطيرة لاسيما التى لها عدة سنوات منظورة امام القضاء، وعدم السماح بإطالة اجراءات التقاضي ، وبما لا يخلُّ بضمانة وكفالة حق الدفاع للمتهمين ، وفي اطار المحافظة على سلامة وأمن المجتمع واستقراره الاهلي والاجتماعي.