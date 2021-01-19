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تمديد اعتقال الأسير المريض "عبد الرحمن البشيتي"

19 كانون ثاني / يناير 2021 03:30

تمديد اعتقال الأسير المريض الشبل عبد الرحمن البشيتي
تمديد اعتقال الأسير المريض الشبل عبد الرحمن البشيتي

الداخل المحتل-الرأي:

مددت محكمة الاحتلال بالقدس المحتلة اعتقال الأسير "عبدالرحمن البشيتي" من البلدة القديمة ليوم الأربعاء القادم .

وذكر مكتب إعلام الأسرى أن الاحتلال يلاحق الطفولة المقدسية بإجراءات أمنية قاسية منها اعتقالهم  والتحقيق معهم بشكل قاس ومؤلم وفرض عقوبة الحبس المنزلي  والإبعاد عن العائلة بالرغم من صغر سنهم .

ويشار إلى أن الاحتلال قد اعتقل الأسير الشبل المريض بمرض السكري عبد الرحمن البشيتي بتاريخ 4/1/2021 ، وتم تحويله للمشفى في يوم اعتقاله بعد ارتفاع منسوب السكر إلى 650 ولم يتم تقديم الدواء له  أو تزويده  بجهاز فحص السكر ، وقد اعتقل سابقا اكثر من 20 مرة  وصدر بحقه عدة قرارات إبعاد ودفع غرامات مالية .

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