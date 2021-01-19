تمديد اعتقال الأسير المريض "عبد الرحمن البشيتي"

الداخل المحتل-الرأي:

مددت محكمة الاحتلال بالقدس المحتلة اعتقال الأسير "عبدالرحمن البشيتي" من البلدة القديمة ليوم الأربعاء القادم .

وذكر مكتب إعلام الأسرى أن الاحتلال يلاحق الطفولة المقدسية بإجراءات أمنية قاسية منها اعتقالهم والتحقيق معهم بشكل قاس ومؤلم وفرض عقوبة الحبس المنزلي والإبعاد عن العائلة بالرغم من صغر سنهم .

ويشار إلى أن الاحتلال قد اعتقل الأسير الشبل المريض بمرض السكري عبد الرحمن البشيتي بتاريخ 4/1/2021 ، وتم تحويله للمشفى في يوم اعتقاله بعد ارتفاع منسوب السكر إلى 650 ولم يتم تقديم الدواء له أو تزويده بجهاز فحص السكر ، وقد اعتقل سابقا اكثر من 20 مرة وصدر بحقه عدة قرارات إبعاد ودفع غرامات مالية .