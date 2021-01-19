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ضهير للرأي: لا موعد مؤكد لوصول لقاح فيروس كورونا لغزة

19 كانون ثاني / يناير 2021 05:39

مجدي ضهير
مجدي ضهير

غزة- الرأي:

أكد نائب مدير عام الرعاية الأولية لشؤون الصحة العامة مجدي ضهير، أنه لا توجد معلومات مؤكدة حول موعد وصول لقاح كورونا لقطاع غزة، منوهًا إلى أنه من المتوقع أن يصل اللقاح خلال شهر فبراير.

وفيما يتعلق بسلالة كورونا الجديدة، قال ضهير خلال حديثه لوكالة الرأي، "لا نعلم إن كانت السلالة الجديدة قد وصلت القطاع أم لا لأنه لا توجد تحاليل تثبت وجود سلالة كورونا الجديدة من عدم وجودها".

وأثنى على نجاعة الإجراءات الحكومية المتخذة في قطاع غزة في التخفيف من موجة كورونا، محذرًا من التراخي باتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة والذي من شأنه الدخول في موجة جديدة من كورونا.

وذكر ضهير أنه سيكون هناك تخفيف تحت شروط مشددة باتباع إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا.

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