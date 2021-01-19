وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يبحث مع سلطة المياه الآليات القانونية لحماية موارد المياه وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تناقش مع بلدية رفح مخاطر نقاط بيع الغاز العشوائية وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يفتتح قاعات الراحل عزمي نصار في مجمع فلسطين الرياضي وكالة الرأي الفلسطينية ضهير للرأي: لا موعد مؤكد لوصول لقاح فيروس كورونا لغزة وكالة الرأي الفلسطينية الإفراج عن الأسير أمير اشتية بعد 24 شهرا في الأسر وكالة الرأي الفلسطينية تمديد اعتقال الأسير المريض "عبد الرحمن البشيتي" وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" تستقبل وفداً من جمعية "التوفيق" التعاونية لصيادي الأسماك وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" تنفذ مخالصة عمالية بقيمة 4200 شيكل وكالة الرأي الفلسطينية بداية دير البلح تتفقد النزلاء في سجن دير البلح المركزي وكالة الرأي الفلسطينية بداية دير البلح: الحبس عشر سنوات مع النفاذ لمدان باتجار المخدرات
أخبار » الأخبار الحكومية

لجنة متابعة جرحي مسيرات العودة تُصدر إعلانًا هامًا

19 كانون ثاني / يناير 2021 08:40

جرحى مسيرات العودة
جرحى مسيرات العودة

غزة- الرأي:

أصدرت لجنة متابعة جرحى مسيرات العودة الكبرى في مستشفيات قطاع غزة، إعلانًا هامًا لجرحى مسيرات العودة بقطاع غزة.

وأعلنت اللجنة عن جدولة دوام الأطباء في العيادات الخارجية لاستقبال المعاملات من جرحى مسيرات العودة حسب الجدول المرفق، مشيرةً إلى أن ذلك جاء بالتنسيق مع إدارة المستشفيات و ورئيس لجنة الطوارئ بغزة،  محمد ابو سلمية حيث تم الاتفاق على أن يقوم الجريح بالحجز في اليوم المحدد حسب طباعة التقرير القديم.

وأكدت أنه تمت جدولة الأيام للعمل بالمستشفى تفاديا للازدحام وللحد من تفشي فيروس كورونا.

وتقدمت لجنة متابعة الجرحى ببالغ الشكر والتقدير للاطباء والاداريين في جميع مستشفيات القطاع على جهودهم في خدمة الجرحى البواسل، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.


ملاحظة: مرفق جدول عمل الاطباء في مستشفيات القطاع.

جرحى مسيرات العودة WhatsApp Image 2021-01-19 at 7.51.03 PM (2) WhatsApp Image 2021-01-19 at 7.51.03 PM (1) WhatsApp Image 2021-01-19 at 7.51.03 PM
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة و "ثمار الخير" تنفذان مشروع " معونة الشتاء " للأسر المحتاجة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟