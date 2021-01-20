الطقس: أجواء شديدة البرودة وأمطار فوق معظم المناطق

غزة – الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يطرأ اليوم الأربعاء، انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية وتسقط بإذن الله الأمطار فوق معظم المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد أحيانا، ويحتمل سقوط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية حتى ساعات الظهيرة، وخلال ساعات المساء تضعف فرصة الهطول ويبدأ المنخفض الجوي بالانحسار والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة.

وهذه الليلة: يكون الجو شديد البرودة في معظم المناطق، والفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق ببعض المناطق، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر مائج.

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الخميس، صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ولفتت إلى ان الجو يكون يوم الجمعة المقبل صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

اما السبت، فيكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، والتزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة للأرض، وخطر تشكل الانجماد والصقيع في ساعات صباح يوم الخميس وليلة الجمعة.